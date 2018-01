FCA: FCA Bank lancia bond da 850 milioni scadenza giugno 2021

michele fanigliulo 10 gennaio 2018 - 14:10

MILANO (Finanza.com)

FCA Bank annuncia il lancio di un nuovo bond da 850 milioni a tasso variabile con scadenza giugno 2021.A riportarlo è Reuters, il quale precisa che il premio di rendimento sull’euribor trimestrale è di 33 centesimi. Gli ordini sarebbero già superiori ai 2,3 miliardi e il princing è atteso in giornata.L‘operazione è gestita da BofA Merril Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, Mediobanca e UniCredit. L’emittente ha rating ‘Baa1’ per Moody‘s, ‘BBB’ per S&P e ‘BBB+’ per Fitch.