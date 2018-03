FCA: Cda esaminerà nel 2° trim 2018 spin-off Magneti Marelli

michele fanigliulo 1 marzo 2018 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di FCA ha comunicato che nel secondo trimestre esaminerà la potenziale separazione di Magneti Marelli.Il management intende dunque esaminare nel dettaglio le opzioni per tale operazione nel secondo trimestre del 2018, in concomitanza con l’esame del piano industriale 2018-2022. Specifica inoltre che non esiste garanzia che l’esame della potenziale separazione di Magneti Marelli abbia come risultato la decisione di intraprendere l’operazione o che detta operazione, una volta avviata, venga portata a termine.