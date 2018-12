Exprivia, vinta commessa in Messico dal valore di 1 milione di euro

Valeria Panigada 14 dicembre 2018 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Exprivia, società quotata al segmento Star, si è aggiudicata una commessa da 1 milione di euro in tre anni per la digitalizzazione di immagini e referti del sistema sanitario in Messico con circa 13 milioni di assistiti. Exprivia|Italtel ha infatti fornito il proprio software e le proprie competenze nei servizi informatici sanitari per la realizzazione della più grande rete di pubblicazione di informazioni cliniche e diagnostica per immagini in Messico.