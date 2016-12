Exprivia: intesa preliminare con Italtel per acquisizione quota di maggioranza, rally del titolo

Luca Fiore 23 dicembre 2016 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Exprivia ha annunciato di aver raggiunto un’intesa preliminare per l'investimento nel capitale di Italtel in una quota di maggioranza. L’accordo, che rientra in una più ampia operazione di rilancio industriale di Italtel, estende l'esclusiva nelle negoziazioni fino al 3 marzo 2017, in vista della definizione dei necessari accordi vincolanti. Il titolo Exprivia a Milano sale del 4,08% a 0,715 euro.