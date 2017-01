Exprivia assumerà 30 dipendenti ex Almaviva

Titta Ferraro 19 gennaio 2017 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Exprivia conferma la disponibilità ad assumere altre 30 persone ex Almaviva nella propria sede di Palermo. "Nel corso dell’incontro al MISE con i rappresentanti di Almaviva e delle organizzazioni sindacali - si legge in una nota - Exprivia ha deciso di andare oltre quanto già fatto per ottemperare agli impegni assunti nell'accordo sottoscritto al MISE l’8 novembre scorso, e quindi derogherà ai vincoli dei profili orari della pianta organica, rinunciando a una maggiore flessibilità organizzativa ed estendendo le assunzioni ad altre 12 persone full time, 15 part time al 75%, 3 part time al 50%". Il numero totale degli assunti nella sede Exprivia di Palermo sale così a 266 unità, rispetto alle 236 unità già assunte in ottemperanza all’accordo.