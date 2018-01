Exploit di Fca che tocca nuovi massimi assoluti a 16,29 euro, titolo balza del 4%

Titta Ferraro 4 gennaio 2018 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Prende ulteriore slancio la corsa a Piazza Affari del titolo Fca. Questa mattina il titolo segna un progresso di ben 4 punti percentuali e ha toccato nella prima ora di contrattazioni un massimo assoluto intraday a 16,29 euro, livello record da quando c'è stata la fusione tra Fiat e Chrysler. Oggi si muove in positivo tutto il comparto auto sulle prospettive di buona crescita anche quest'anno.Ieri sera il titolo Fca ha chiuso in rialzo del 4% a Wall Street dopo le indicazioni sulle vendite negli Usa, risultate in calo dell'11%, in linea con le attese. Parte del declino può essere attribuita alla decisione di FCA di vendere meno veicoli alle flotte di noleggio giornaliere.