Expert System vola a Piazza Affari dopo aumento capitale

Daniela La Cava 24 aprile 2019 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Vola Expert System a Piazza Affari. Il titolo, che ha toccato un massimo di giornata a quota 1,76 euro, è entrato in fase di volatilità. Ieri il consiglio di amministrazione della società di Modena, quotata sull'Aim Italia, ha deliberato di aumentare il capitale in via scindibile con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo pari a circa 7 milioni mediante emissione di massime 3.888.889 azioni da offrire in sottoscrizione esclusivamente a Ergo Srl. Le nuove azioni ordinarie, si legge in una nota, vengono offerte al prezzo unitario di sottoscrizione di 1,8 euro, di cui 1,79 euro a titolo di sovrapprezzo e 0,01 euro a quota capitale. Ergo è una società di nuova costituzione controllata da un pool di investitori privati (imprenditori, manager e professionisti), tra cui Claudio Costamagna, Diego Piacentini e Francesco Caio.I proventi derivanti dall’aumento di capitale, spiega Expert System, saranno utilizzati per accelerare la crescita delle vendite nel medio periodo attraverso una serie di azioni organiche e coordinate, come il potenziamento del team commerciale e di pre-sale, il rafforzamento del gruppo tecnico dedicato al canale indiretto, l’incremento delle attività di marketing e l’investimento sulla suite dei componenti tecnologici utili a semplificare l’implementazione delle soluzioni di Expert System da parte dei partner strategici.