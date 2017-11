Expert System: nuova nomina nella filiale Usa

Daniela La Cava 7 novembre 2017 - 11:54

Expert System, società quotata sull'Aim Italia e attiva nel mercato di cognitive computing e text analytics, ha nominato Jeffrey Rote chief analytics officer per Expert System USA, la filiale del gruppo, controllata al 100%, attiva in ambito governativo (organizzazioni pubbliche nordamericane dei settori della Difesa, Intelligence e Forze dell’Ordine). Lo si apprende in una nota stampa del gruppo nella quale si precisa che in questo ruolo Rote avrà il compito di "supportare lo sviluppo del business di Expert System USA consolidando l’impegno dell’azienda con le principali agenzie governative americane".