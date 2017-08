Exor accompagna il rally di Fca, titolo sale di quasi il 5%

Titta Ferraro 14 agosto 2017 - 16:45

MILANO (Finanza.com)

Fitti acquisti su Exor che a un'ora dalla chiusura viaggia sui massimi di giornata a quota 52,35 euro, in progresso del 4,7%. Il titolo della holding di casa Agnelli segue il rally di Fca dettato dalle indiscrezioni riportate dal sito Automotive News, che definisce la casa automobilistica guidata da Sergio Marchionne un "target perfetto" per i produttori di auto cinesi. I dirigenti di un produttore di auto cinese avrebbero presentato questo mese almeno un'offerta per acquistare Fiat Chrysler Automobiles a un premio contenuto rispetto al suo valore di mercato, stando a quanto Automotive News ha appreso. L'offerta sarebbe stata rifiutata, in quanto non considerata sufficiente.