Eurotech scelta da AVR nell’ambito del progetto IoT di smart agriculture

Luca Fiore 21 giugno 2018 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Eurotech oggi ha annunciato che AVR, produttore di macchine per la raccolta delle patate, ha scelto per il progetto di “smart agriculture” la famiglia di edge computer intelligenti ReliaGATE, unitamente ai software Everyware Software Framework ed Everyware Cloud di Eurotech per la gestione remota dei dispositivi in campo.“L’agricoltura adotta le nuove tecnologie abbastanza lentamente in confronto ad altri settori, ma i temi dello ‘smart farming’ e della ‘precision agriculture’ stanno emergendo sempre più spesso,” spiega l’IoT Manager di AVR, Koen Uyttenhove.