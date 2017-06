Europa: FCA, immatricolazioni auto salgono dell'11,9% a maggio. Meglio del mercato

Daniela La Cava 16 giugno 2017 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

Ancora un mese positivo per Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in Europa. Stando ai dati diffusi stamattina dall'Acea, l'associazione dei costruttori auto europei, il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha visto le vendite (nell’Europa dei 28 più le nazioni aderenti all’Efta) aumentare dell’11,9% rispetto al +7,7% registrato dal mercato. Le immatricolazioni di FCA sono state 109.800 (per una quota del 7,7%, in crescita di 0,3 punti percentuali) e hanno permesso a Fiat Chrysler Automobiles di essere il quarto costruttore in Europa per volumi di vendita.