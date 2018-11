Eurogruppo, Moscovici accusa di nazionalismo e xenofobia Salvini. Nuovo scontro

Laura Naka Antonelli 6 novembre 2018 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

"Salvini rasenta continuamente il nazionalismo e la xenofobia". Così il commissario Ue Pierre Moscovici contro il leader della Lega, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in occasione della riunione dell'Eurogruppo che si è svolta nella giornata di ieri, e che ha avuto come oggetto la discussione sulla legge di bilancio del governo M5S-Lega.La risposta del vicepremier non si è fatta attendere:"Oltre ad insultarmi questo signore non ha nient'altro da fare? Io nel frattempo vado avanti".Poco prima era stato lo stesso premier Giuseppe Conte, da Algeri, a cercare di rimettere in riga Moscovici, chiedendo che si astenesse dal rilasciare dichiarazioni politiche, non proprio confacenti a un commissario Ue.