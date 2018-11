Eurogruppo, Moscovici: 'manovra non buona per l'Italia, pagheranno poveri con rialzo debito'

Laura Naka Antonelli 5 novembre 2018 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

"Non credo" che la legge di bilancio "sia buona per il popolo italiano, perché se il risultato è quello di far salire il debito alla fine saranno i più poveri a pagare". Così ha detto il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, dopo aver incontrato - secondo alcune fonti - il ministro dell'economia Giovanni Tria prima dell'inizio della riunione dell'Eurogruppo."Il mio interlocutore è Giovanni Tria e sono convinto che abbia capito che l'Italia debba agire nell'ambito delle regole, ma sta a lui dirlo", ha aggiunto Moscovici.