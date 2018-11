Eurogruppo, Centeno: 'speriamo che Italia presenti nuovo progetto bilancio in linea regole Ue'

Laura Naka Antonelli 5 novembre 2018 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

"Oggi discuteremo del progetto di bilancio dell'Italia: non prenderemo alcuna decisione oggi sulla richiesta di revisione del progetto di bilancio, speriamo che l'Italia sia in grado di prendere misure per rendere il progetto di bilancio in linea con le nostre regole di bilancio'. Così ai giornalisti il numero uno dell'Eurogruppo, il presidente Mario Centeno prima dell'inizio della riunione dei ministri delle finanze dell'Eurozona."Speriamo che ci sia un nuovo progetto di bilancio, all'Italia è stato chiesto di ripresentare il piano di Bilancio, attendiamo che arrivi".