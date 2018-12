Eurobarometro, italiani pro Ue balzano al 64%. Gentiloni: 'merito' di 6 mesi di governo M5s-Lega

Titta Ferraro 11 dicembre 2018 - 14:44

Gli italiani sempre più favorevoli alla permanenza nell'UE. Dal sondaggio flash di Eurobarometro commissionato dal Parlamento Ue, emerge che la percentuale dei favorevoli all'UE è pari al 64% contro il 49% registrato un anno fa. Il sondaggio è stato condotto e condotto tra il 26 novembre ed il 3 dicembre."Sono bastati sei mesi di governo Lega-M5S per farci amare di nuovo l’Europa", afferma via Twitter l'ex premier Paolo Gentiloni."Il sondaggio indica una forte crescita degli italiani che giudicano positivamente l'appartenenza all'Ue che passa dal 49% del 2017 al 64%. Malgrado la propaganda di questo governo gli italiani capiscono che l'Europa va cambiata ma ci serve", rimarca sempre via Twitter il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.