Eurobarometro: in aumento numero italiani che ritengono euro positivo, +12% rispetto al 2017

Alessandra Caparello 20 novembre 2018 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Cresce la percentuale degli italiani che ritiene l’euro positivo per l’Italia, registrando un incremento del 12 per cento rispetto allo scorso anno arrivando al 57%. E' quanto emerge dall'Eurobarometro annuale della Commissione Ue sull'euro, realizzato con interviste a ottobre.L’Italia conquista così l’aumento maggiore in Ue insieme agli austriaci. Cala il consenso in Germania e in Francia: rispettivamente -6 e - 5 punti, che sono i soli Paesi in cui è scesa in misura significativa i giudizi positivi sull'euro