Euro in ripresa dopo assist Tria, verso quota $1,16

Laura Naka Antonelli 21 giugno 2018 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Recupero della moneta unica, che vira in territorio positivo, salendo dello 0,19% circa e avvicinandosi a quota $1,16, dopo le rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria, che ha detto in occasione della riunione dell'Eurogruppo che "l'euro non è in discussione".