Eurizon: utile netto a 350 milioni di euro, in calo del 3,6% rispetto ad un anno fa

Alessandra Caparello 14 novembre 2018 - 16:37

MILANO (Finanza.com)

Utile netto consolidato di 350 milioni di euro in calo del 3,6% rispetto a un anno prima per Eurizon, società di asset management del gruppo Intesa Sanpaolo, nei primi nove mesi del 2018.Il dato risulta in crescita del 3,6% al netto del contributo straordinario derivante dalla cessione di Allfunds Bank. La raccolta netta dei primi nove mesi è di 4,9 miliardi grazie soprattutto ai fondi aperti con flussi netti di oltre 4,8 miliardi. I fondi flessibili continuano a essere tra i protagonisti principali con 6,3 miliardi di flussi in ingresso. Il patrimonio gestito invece risulta a 312 miliardi di euro.