Eurispes: terrorismo e animali frenano le vacanze

Alessandra Caparello 30 luglio 2018 - 17:23

MILANO (Finanza.com)

Con l’estate cresce la voglia di fare le valigie e partire ma quest’anno due sono i fattori che frenano questo entusiasmo: la paura di attacchi terroristici e il desiderio di non lasciare soli i propri amici a quattro zampe.Lo indica uno studio dell’Eurispes secondo cui 3 italiani su 10 viaggiano meno dopo gli attacchi degli ultimi anni e le donne hanno più paura degli uomini (32,7% rispetto a 25,7%), gli oltre 65enni i più prudenti (32%). Inoltre per non lasciare soli cani, gatti, il 46,2% degli italiani che possiede animali domestici rinuncia alla vacanza.