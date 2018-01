Eurispes: più di un italiano su tre preferisce la sicurezza del conto corrente

Alessandro Piu 30 gennaio 2018 - 17:31

MILANO (Finanza.com)

Nonostante i costi in continua crescita e un rendimento praticamente nullo, il conto corrente continua ad attrarre gli italiani. Secondo il Rapporto Italia 2018 di Eurispes il 35,4% preferisce, per il proprio risparmio, la sicurezza del contro corrente mentre il 24,3% investirebbe in case e terreni. Non è un caso che, tra il 19,5% dei cittadini italiani che ha richiesto un prestito bancario negli ultimi tre anni, il 34,9% abbia richiesto un mutuo per l'acquisto della prima casa, il 27,5% per la sua ristrutturazione e il 27,1% per l'acquisto di beni durevoli come macchine e mobili.