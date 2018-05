Estra rinvia la quotazione in Borsa a causa delle avverse condizioni dei mercati

Titta Ferraro 29 maggio 2018 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Niente Ipo per Estra che rinvia il processo di quotazione. La società, che puntava allo sbarco sullo Star di Borsa Italiana, ha deciso di rinviare l’operazione di quotazione in Borsa in virtù delle sfavorevoli condizioni dei mercati finanziari. Pertanto ha ritirato l’istanza di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo. La quotazione è stata rinviata al ripresentarsi di condizioni di mercato migliori.Estra conferma comunque la volontà di perseguire l’obiettivo della quotazione e, anche in tale ottica, quello della crescita, come dimostrato dalle recenti acquisizioni nei settori della vendita e della distribuzione del gas.