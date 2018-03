Estra: richiesta a Consob autorizzazione a prospetto informativo per quotazione in Borsa

Daniela La Cava 13 marzo 2018 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Estra ha richiesto a Consob l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita e alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul segmento Star di Borsa Italiana. L’operazione, si legge in una nota della società, prevede un’offerta al pubblico indistinto in Italia ed un collocamento istituzionale riservato agli investitori qualificati in Italia ed agli investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933.