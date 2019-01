Estra: contratto finanziamento da 50 mln, tasso variabile in funzione 'raggiungimento performance ambientale'

Daniela La Cava 21 gennaio 2019 - 12:41

Estra ha stipulato un contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo (banca finanziatrice) e Banca Imi (banca organizzatrice) per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, con scadenza 31 dicembre 2023. Lo rende noto l'operatore attivo nel Centro Italia nell'ambbito della distribuzione e vendita di gas naturale, sottolineando che il tasso di interesse è variabile in funzione del raggiungimento delle performance di tipo ambientale da parte dell’azienda.Più nel dettaglio, con riferimento agli obiettivi il margine del prestito sarà collegato all’andamento di due indicatori di performance, come risultanti dal Bilancio Sociale del Gruppo: il numero annuo di nuove installazioni di colonnine per ricarica di autoveicoli elettrici e la percentuale di rifiuti inviati a recupero.La società sottolinea che "il meccanismo risulta premiante in caso di raggiungimento di specifici valori obiettivo, per contro prevede una penalizzazione, in termini di aumento del costo del prestito, nel caso in cui almeno uno dei due valori obiettivo risulterà non raggiunto ed inferiore rispetto al relativo valore attuale".