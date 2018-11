EssilorLuxottica raggiunge il 93,3% del capitale di Luxottica

simone borghi 29 novembre 2018 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Sulla base dei risultati provvisori, l'offerta pubblica di scambio (ops) promossa da EssilorLuxottica sulle azioni ordinarie Luxottica in circolazione si è chiusa con adesioni pari all’81,58% dei complessivi titoli oggetto dell’ops. I risultati definitivi saranno comunicati entro il 4 dicembre. Il concambio è fissato pari a 0,4613 azioni ordinarie di EssilorLuxottica di nuova emissione per ogni azioni ordinaria di Luxottica portata in adesione all’offerta, che sarà corrisposto agli aderenti il 5 dicembre.A seguito dell’operazione, EssilorLuxottica verrà a detenere direttamente il 93,31% del capitale sociale aggiornato di Luxottica. L’offerente, non essendo intenzionato a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni Luxottica, sarà dunque tenuto ad acquistare i restanti titoli in circolazione.