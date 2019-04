EssilorLuxottica: avviata ricerca nuovo ceo, nomina entro fine 2020

Daniela La Cava 18 aprile 2019 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

E' ufficialmente iniziata la ricerca del nuovo amministratore delegato per guidare EssilorLuxottica. Il comitato nomine e remunerazione di EssilorLuxottica ha dato mandato a due agenzie di executive search (Russell Reynolds Associates e a Eric Salmon & Partners) di supportare la ricerca di candidati per il ruolo di ceo da nominare entro la fine del 2020, secondo il principio del "miglior profilo per la posizione". Il mandato include valutazioni di candidati interni ed esterni.In base agli accordi, si legge in una nota, il futuro a.d. sarà proposto al Concda su proposta congiunta del presidente esecutivo e del vice presidente esecutivo e con raccomandazione del comitato nomine e remunerazione.Il candidato selezionato avrà il compito di coordinare le attività di EssilorLuxottica "come pura holding e di assistere il presidente esecutivo e del vice presidente esecutivonei loro obiettivi di facilitare l'integrazione tra Essilor e Luxottica." I suoi poteri saranno definiti dal board sulla base di una raccomandazione congiunta del presidente esecutivo e del vice presidente esecutivo. Nel frattempo, le società operative, Luxottica e Essilor, rimarranno entità giuridiche separate con pieni poteri di condurre le loro attività autonomamente sotto le rispettive leadership e i loro ceo, con alcune eccezioni.