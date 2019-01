EssilorLuxottica: Opa conclusa con successo, superato l'obiettivo del 95%

Valeria Panigada 21 gennaio 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

L'Opa su Luxottica si è chiusa con successo, sbloccando l'ultima fase per la nascita del colosso italo-francese EssilorLuxottica. Secondo i risultati preliminari, comunicati dalla società, al termine dell'operazione la francese Essilor è arrivata a detenere il 97,5% di Luxottica. Venerdì è stato infatti l'ultimo giorno per presentare la richiesta di vendita delle azioni Luxottica, ricevendo 0,461 azioni del nuovo gruppo oppure 51,644 euro in denaro. Nei prossimi giorni si procederà quindi al delisting del titolo Luxottica da Piazza Affari. I titolari di azioni Luxottica che non avranno aderito all’offerta nella fase di sell out attualmente in corso, si troveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati su alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento.