EssilorLuxottica: Legal & General voterà a favore della nomina di tre nuovi consiglieri

simone borghi 3 maggio 2019 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

La società di asset management Legal & General Investment Management nutre forti preoccupazioni per le controversie sorte nel cda di EssilorLuxottica, holding nata lo scorso ottobre dalla fusione tra Essilor e Luxottica. Legal & General IM voterà a favore della nomina di tre nuovi consiglieri presentati dalla cordata di Comgest e da Valoptec (l’associazione dei dipendenti) alla prossima assemblea generale del 16 maggio.Sacha Sadan, director of corporate governance di Legal & General IM, afferma in una nota: “Riteniamo che la nomina di consiglieri indipendenti con una prospettiva differente permetterà al consiglio di trovare una soluzione all’insegna della collaborazione. Come azionisti di lungo periodo, vogliamo che i problemi del Cda siano risolti il prima possibile per ridurre al minimo l’impatto sul processo di integrazione, l’attuazione di sinergie e la ricerca di un nuovo Ceo”.Anche i proxy adviser Glass Lewis e ISS si sono schierati a favore dell’allargamento del consiglio per superare l’attuale fase di stallo. La crisi della governance paritetica in EssilorLuxottica ha toccato il culmine quando il primo azionista e presidente Leonardo Del Vecchio (31% dei diritti di voto) ha avviato un arbitrato internazionale contro la società e contro il vicepresidente Hubert Sagnières per presunte violazioni dell’accordo di integrazione.