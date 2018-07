Esautomotion debutta in Borsa: titolo vola di quasi il 38% nel primo giorno di contrattazioni su Aim

Daniela La Cava 6 luglio 2018 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Debutto da incorniciare a Piazza Affari anche per Esautomotion. Dopo lo sbarco di successo in settimana di Longino & Cardenal, il titolo della società, sbarcata oggi sull'Aim Italia, è su di giri e segna un rialzo di quasi il 38% a un passo dai 4 euro per azione (massimo di giornata a quota 4,19 euro). Si tratta della quindicesima ammissione da inizio anno e porta a 104 il numero delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di collocamento la società ha raccolto 10,3 milioni di euro, il flottante è del 27,2% (31,0% in caso di esercizio integrale della Greenshoe) con una capitalizzazione pari a 35,1 milioni di euro.Esautomotion, che fattura 15,6 milioni di euro, è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi CNC, che, applicati a macchine utensili e industriali, li rendono capaci di compiere autonomamente un ciclo di lavoro senza necessità di intervento dell’operatore umano.