Esautomotion: avviate le pratiche per il nuovo insediamento produttivo in Cina

Luca Fiore 20 luglio 2018 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Esautomotion, holding operativa del Gruppo ESA attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha comunicato di aver avviato le pratiche per il nuovo insediamento produttivo in Cina.“Gianni Senzolo, Amministratore Delegato della società, durante la sua missione in Cina, ha avviato il processo di trasformazione della Filiale Esautomotion di Shanghai da Commerciale a Unità Manifatturiera, avendo identificato il sito produttivo, ordinato i macchinari ed avviato la selezione del relativo personale”, riporta la nota della società.Contestualmente è stato acquisito un nuovo e importante cliente, ABH Laser, “importante azienda Cinese produttrice di macchine per il taglio laser all'anno”.