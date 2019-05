Erg: perfezionato acquisto 6 parchi eolici in Francia

Daniela La Cava 6 maggio 2019 - 17:14

MILANO (Finanza.com)

Erg, tramite la propria controllata Erg Eolienne France SAS, ha perfezionato l'acquisizione da Profond Finanzgesellschaft, con sede a Zurigo, del 100% del capitale di "Les Moulins de Fruges", società di diritto francese titolare di sei parchi eolici con una capacità totale installata di 52 MW, situati nella regione Hauts-de-France nel nord della Francia. L'operazione, che ha ottenuto il via libera del ministero dell'Economia e delle Finanze francese, permette ad Ergdi superare in Europa i 3.000 MW di potenza installata nelle quattro tecnologie gestite, e di consolidare il proprio posizionamento in Francia accelerando il percorso di crescita previsto nel piano industriale.