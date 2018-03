Erg: nel piano atteso Ebitda a 560 mln di euro al 2022, investimenti a 1,68 mld

Daniela La Cava 8 marzo 2018 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Erg ha approvato il piano industriale 2018-2022, che prevede investimenti totali per 1,68 miliardi di euro (di cui 1,56 miliardi circa per la crescita e 117 milioni di mantenimento). Il margine operativo lordo (Ebitda) di gruppo è atteso a 560 milioni nel 2022 (+ 18%), mentre la posizione finanziaria netta è attesta a quota a 1,2 miliardi alla fine del piano, "grazie ad una forte generazione di cassa operativa già al netto di oneri finanziari, tasse e variazioni del capitale circolante", spiega la società ligure in una nota.Per quanto riguarda il capitolo "politica dei dividendi", Erg indica un dividendo ordinario in aumento a 0,75 euro per azione sostenibile nell’arco di piano, e un dividendo straordinario legato alla cessione di TotalErg di 0,40 euro per azione, pagato nel 2018.