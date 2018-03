Erg cede a Greencoat UK Wind il 100% di Brockaghboy Windfarm

Daniela La Cava 8 marzo 2018 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Erg ha annunciato stamattina di avere ceduto al fondo Greencoat Uk Wind, quotato alla Borsa di Londra e specializzato in investimenti nelle rinnovabili, il 100% del capitale di Brockaghboy Windfarm, società di diritto inglese titolare del parco eolico da 47,5 MW realizzato in Irlanda del Nord, nella contea di Londonderry da Erg e Tci Renewables. L’enterprise value dell’operazione ammonta a circa 163 milioni di sterline (pari a circa 185 milioni di euro).“La decisione di vendere – ha commentato Luca Bettonte, amministratore delegato di Erg – è stata motivata dal ritorno dell’investimento estremamente elevato in virtù sia della rapida monetizzazione dello stesso, che soprattutto dal significativo apprezzamento del mercato per uno degli ultimi parchi accreditati per i Niro, i certificati verdi in Irlanda del Nord. I proventi della dismissione contribuiranno a finanziare la crescita delineata nel piano industriale 2018-2022 approvato oggi dal consiglio di amministrazione”.