Erg: a.d. Bettonte, "primo trimestre soddisfacente". Atteso un Mol a fine 2017 pari a 430 mln di euro

Daniela La Cava 12 maggio 2017 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

"I risultati del primo trimestre sono senza dubbio soddisfacenti, se si considera in particolare la scarsa ventosità in Italia ed in Francia rispetto all'elevata produzione registrata nel primo trimestre del 2016, la prevista minore capacità eolica incentivata, e con riferimento al termoelettrico il preannunciato mutato contesto regolatorio e competitivo in Sicilia", ha commentato Luca Bettonte, amministratore delegato di Erg, che si è poi soffermato sulle previsioni per l'intero anno.

"Alla luce di tali risultati siamo quindi confidenti di poter raggiungere la guidance per il 2017 che prevede, a fine anno, un Mol di 430 milioni di euro e un indebitamento netto di 1.450 milioni inclusivi del pagamento del dividendo di euro 0,50 per azione, e di 140 milioni di investimenti destinati soprattutto alla crescita nell'eolico all'estero", ha concluso Bettonte.