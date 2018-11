Equita: ricavi netti salgono a 48,5 mln nei 9 mesi, +33% per l'utile

Daniela La Cava 9 novembre 2018 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Nei primi nove mesi del 2018 Equita ha registrato ricavi netti consolidati pari a 48,5 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto ai primi nove mesi del 2017, mentre l’utile netto consolidato è salito del 33% a 9,1 milioni rispetto ai 6,9 milioni conseguiti nell'analogo periodo del 2017 "per effetto dell’incremento dell’utile delle attività ordinarie consolidato e per la minor incidenza delle imposte sul reddito".Equita porta avanti le proprie iniziative di sviluppo, tra cui l’avvio del progetto del progetto di costituzione di una società di gestione del risparmio (sgr), la cui realizzazione, prevista nel 2019, permetterebbe alla società di ampliare i propri servizi e le proprie attività al settore della gestione collettiva del risparmio, con focus sulla gestione in delega per conto di grandi clienti bancari e sul lancio di fondi in asset class alternative, in continuità con la strategia di sviluppo degli ultimi anni.