Equita, per Institutional Investor è miglior broker su mercato italiano: Vismara, premiata esposizione su titoli di qualità

7 febbraio 2018

MILANO (Finanza.com)

Equita Sim, controllata di Equita group, è stata eletta dall’autorevole rivista Institutional Investor miglior broker per la ricerca sul mercato italiano.In base al ranking della testata giornalistica il team di 15 analisti guidato da Matteo Ghilotti si è classificato al primo posto nel 2018 nella categoria “Team-Based Leaders: Western Countries” che ha premiato i migliori team di ricerca per Paese.“I risultati di Institutional Investor – ha commentato Andrea Vismara, amministratore delegato di Equita group – premiano l’impegno a soddisfare le aspettative degli investitori istituzionali e delle società emittenti”.Vismara ha inoltre elogiato l’atteggiamento prudente grazie al quale la società d’investimento ha mantenuto nel portafoglio principale un’“esposizione a titoli di qualità elevata caratterizzati da solidi fondamentali quali Ferrari, Moncler ed Enel.Il nostro portafoglio mid-small ha avuto una forte performance (+52% e +13% rispetto al benchmark) grazie alla selezione di storie che hanno registrato fondamentali in forte miglioramento (ad esempio Technogym, Interpump, Cementir e Iren). Nel 2018 abbiamo confermato l’approccio cauto selezionando Unicredit, Tenaris, CNH e Buzzi come titoli col maggior sovrappeso in portafoglio”.Ricordiamo che da giovedì 23 novembre 2017 le azioni del gruppo Equita sono negoziabili sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana. Dalla quotazione ad oggi il titolo ha guadagnato il +6,9% circa.