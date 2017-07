Equita: completato progetto riorganizzazione

Daniela La Cava 5 luglio 2017 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Equita completa il progetto di riorganizzazione della propria struttura di controllo, tramite la creazione di Equita Group, holding di direzione e coordinamento, controllata dal management e che controlla a sua volta il 100% del capitale di Equita Sim. Lo rende noto la società in un comunicato.Quanto ai vertici societari, Francesco Perilli ha assunto le cariche di presidente di Equita Group e consigliere di Equita Sim e Andrea Vismara quelle di amministratore delegato di Equita Group e di Equita Sim, mentre Luigi Roth è stato nominato presidente di Equita Sim. Marco Clerici, Gaia Mazzalveri e Carlo Andrea Volpe assumono il ruolo di Co head investment banking e mantengono le loro responsabilità rispettivamente delle aree global financing, financial institutions e corporate advisory.