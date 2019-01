Equita: completato nono investimento di private debt

Daniela La Cava 24 gennaio 2019 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Equita, investment bank indipendente italiana, quotata a Piazza Affari, ha perfezionato il nono investimento di private debt e prepara la raccolta del suo secondo fondo nel corso del 2019. Recentemente infatti, la società ha finalizzato l’investimento di 15 milioni di euro in Panapesca, azienda attiva nel trattamento e distribuzione di pesce surgelato, al fianco di Xenon Private Equity, uno dei leader del mercato del private equity in Italia.Paolo Pendenza, gestore del fondo Equita Private Debt Fund, ha dichiarato: “Con il primo fondo abbiamo dovuto affrontare l’iniziale perplessità degli investitori che in Italia si avvicinavano all’asset class del private debt per la prima volta. In questi tre anni abbiamo invece dimostrato la validità del nostro progetto, investendo a ritmi crescenti in opportunità d’investimento caratterizzate da un profilo di rischio-rendimento favorevole; ci attendiamo quindi una raccolta significativa per EPD II, superiore a quella del primo fondo”.