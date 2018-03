Equita, acquistate le attività di brokerage e market making di Nexi

Valeria Panigada 21 marzo 2018 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Ilgruppo Equita ha sottoscritto con Nexi un contratto per acquistare il ramo d'azienda relativo all'attività di Brokerage & Primary Market e Market Making, che conta 13 dipendenti. Il corrispettivo dell'acquisizione è stato fissato a 900mila euro e verrà pagato da Equita per cassa al closing attraverso mezzi propri. "Tramite l'operazione - spiega la società quotata sul listino Aim Italia - accederà a segmenti di business complementari alla propria attività, grazie all'acquisizione di circa 80 clienti di natura bancaria retail e istituzionale, consolidando ulteriormente la propria posizione nel mercato dell'intermediazione su titoli azionari e obbligazionari". Non solo. la società spiega che l'acquisizione permetterà anche di aumentare la sua operatività nel segmento obbligazionario. In termini finanziari, il ramo, una volta che sarà integrato in Equita a partire dal 2019, potrebbe contribuire al conto economico di Equita con ricavi superiori a 5 milioni.