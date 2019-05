Equita Group: ok dei soci a bilancio 2018 e dividendo di 0,22 euro

simone borghi 30 aprile 2019 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea ordinaria degli azionisti di Equita Group ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e la distribuzione di un dividendo di 0,22 euro per azione, pari a un payout del 91% sull'utile consolidato 2018 e un dividend yield del 7%. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 8 maggio 2019, previo stacco cedola in data 6 maggio 2019 e record date 7 maggio 2019.L'assemblea ha inoltre approvato la politica di remunerazione del gruppo, il rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1, la prima sezione della relazione sulla remunerazione e l'introduzione di un piano 2019-2021 di incentivazione basato su strumenti finanziari.Si ricorda che la società ha chiuso il 2018 con ricavi netti consolidati pari a 59,8 milioni di euro (+11% rispetto all’esercizio precedente) e un utile netto consolidato adjusted di 12 milioni (+ 7% rispetto al 2017).