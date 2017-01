Epifania 2017: spesa media di 58 euro e 1,7 mln di persone in viaggio per ponte

Titta Ferraro 6 gennaio 2017 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Quest’anno ad acquistare la tipica calza con i dolci sono stati circa 16,8 milioni di italiani, un numero in crescita (di almeno 800mila persone) rispetto allo scorso anno. Diminuisce, però, la spesa media per le calzette: per l’Epifania 2017 il budget stanziato per i dolci ai bambini è di 58 euro in media a persona, il 9% in meno del 2016. Sono i numeri rilasciati da Confesercenti in occasione della festività del 6 gennaio. Complessivamente, il giro d’affari dovrebbe assestarsi sui 980 milioni di euro circa, circa 45 milioni in meno rispetto allo scorso anno.

Quest’anno l'Epifania dà il via ad un ponte che si concluderà domenica 8 gennaio. Tre giorni di festa che hanno spinto oltre un milione e settecentomila persone a mettersi in viaggio, con una spesa media stimata molto elevata, che si aggira sugli 866 euro a persona, trainata dai viaggi lunghi.