Entrate tributarie: gettito di 354,4 miliardi di euro nei primi dieci mesi del 2018

Alessandra Caparello 5 dicembre 2018 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Crescono nel periodo gennaio-ottobre 2018 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontando a 354.453 milioni di euro. Lo rivela il Mef secondo cui l’incremento è stato di 5.523 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+ 1,6%). Al risultato contribuiscono sia le imposte dirette (+1,3%) sia quelle indirette (+1,9%).“Il dato del gettito del periodo considerato” si legge nel comunicato stampa “risulta influenzato dallo spostamento, dal mese di maggio al mese di novembre, del pagamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni. Tali versamenti a maggio dello scorso anno sono stati pari a circa 1,2 miliardi di euro. Al netto di questo acconto le entrate tributarie erariali del periodo gennaio-ottobre 2018 registrano un incremento del 2,0%”. Per quanto riguarda il gettito delle imposte dirette questo risulta pari a 190.047 milioni di euro, con un aumento di 2.505 milioni di euro (+1,3%) rispetto ai primi dieci mesi del 2017. Le ritenute Irpef sui lavoratori dipendenti e sui pensionati mostrano una crescita di 4.691 milioni di euro (+3,8%). Il gettito delle imposte indirette, invece, che ammonta a 164.406 milioni di euro, registra una crescita di 3.018 milioni di euro (+1,9%). Il risultato è legato all’andamento del gettito dell’IVA (+3.378 milioni di euro, +3,5%) e, in particolare, della componente relativa agli scambi interni che aumenta di 2.549 milioni di euro (+3,0%). Positiva anche la dinamica del prelievo sulle importazioni che mostra un incremento di 829 milioni di euro (+7,5%). Infine le entrate derivanti dai giochi presentano un incremento di 558 milioni di euro (+4,9%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre le entrate tributarie derivanti dalle attività di accertamento e controllo si sono attestate a 8.439 milioni (-963 milioni di euro, -10,2%) di cui 4.187 milioni di euro (-1.127 milioni di euro, -21,2%) sono affluiti dalle imposte dirette e 4.252 milioni di euro (+164 milioni di euro, +4,0%) dalle imposte indirette. Il risultato del periodo gennaio-ottobre però precisano da via XX Settembre, è stato condizionato dall’andamento negativo del mese di agosto 2018 rispetto allo stesso mese del 2017 (-891 milioni di euro, pari a -45,3%) nel quale il gettito era stato sostenuto dalle consistenti entrate derivanti dalla “Definizione agevolata” delle controversie tributarie, introdotta dal D.L. 193/2016.