Entrate tributarie e contributive: in crescita del 2,1% nei primi nove mesi del 2018

Alessandra Caparello 15 novembre 2018 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Crescono del 2,1% (+ 10.315 milioni di euro) nei primi nove mesi del 2018 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente le entrate tributarie e contributive. Lo evidenzia il MEF secondo cui il dato tiene conto dell’aumento dell’1,3% (+ 4.126 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 3,8% (+ 6.189 milioni di euro).L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 novembre scorso. Nei primi nove mesi del 2018 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 321.761 milioni di euro (+5.738 milioni di euro, pari a +1,8 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le imposte dirette risultano pari a 173.085 milioni di euro (+2.633 milioni di euro pari a +1,5 per cento). Le imposte indirette ammontano a 148.676 milioni di euro (+3.105 milioni di euro, pari a +2,1 per cento)