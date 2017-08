Entrate tributarie: Mef, + 1,7 miliardi nei primi sei mesi dell’anno

Valeria Panigada 7 agosto 2017 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Neiprimi sei mesi dell'anno le entrate tributarie erariali ammontano a 205.168 milioni di euro, in aumento dello 0,8%, vale a dire quasi 1,7 miliardi, rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo ha fatto sapere il Ministero dell'Economia e delle Finanze, precisando che il gettito relativo ai due periodi non è immediatamente confrontabile, dato che il risultato del mese di giugno 2017 è stato influenzato dalla proroga dei termini di versamento di alcune imposte. Neutralizzando gli effetti di questi meccanismi e della nuova modalità di pagamento del canone tv attraverso la bolletta elettrica, la crescita delle entrate tributarie nel periodo considerato risulta pari a +1,5%, in linea con gli andamenti registrati nei mesi precedenti.