Eni: titolo positivo a Piazza Affari, Jefferies consiglia di acquistare

Alberto Bolis 17 gennaio 2017 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

Eni positiva a Piazza Affari, dove mostra un progresso dello 0,80% a 15,53 euro, sulla scia della promozione arrivata questa mattina dagli analisti di Jefferies che hanno alzato il giudizio sul titolo del colosso petrolifero a buy dal precedente hold, con target price alzato del 36% a 18 euro. Secondo gli esperti, Eni è posizionata per ottenere la migliore performance in termini di cash flow nel 2018 rispetto ai competitor. In un report, gli analisti di Mediobanca suggeriscono Eni come "la miglior idea d'investimento nel settore dell'energia".