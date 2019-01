Eni: start-up nuovo pozzo produttivo nell’offshore dell’Angola

Daniela La Cava 24 gennaio 2019 - 14:26

Eni ha annunciato di avere avviato con successo un nuovo pozzo produttivo dal campo di Vandumbu, a circa 350 km a nord-ovest di Luanda e 130 km a ovest di Soyo, nel West Hub del Blocco 15/06, nelle acque dell’Angola. Si tratta di un ulteriore passo nello sviluppo del campo Vandumbu, che è stato avviato lo scorso 29 novembre, con 3 mesi di anticipo sui programmi, e che sarà completato nel primo trimestre 2019 con l’avvio del pozzo di iniezione dell'acqua. Questo, insieme allo start up di un ulteriore pozzo produttivo nel campo di Mpungi, porterà la produzione del blocco 15/06 a un totale di circa 170mila barili di olio equivalente al giorno (boed), estendendo ulteriormente il plateau di produzione. Questi start-up segnano un ulteriore passo avanti nella strategia di sviluppo per fasi e per cluster che Eni ha adottato nel blocco 15/06, e che ha permesso l’avvio di otto campi dal novembre 2014, quando è iniziata la produzione del West Hub tramite il campo di Sangos.Il blocco 15/06 è sviluppato da una joint venture formata da Eni (36,84%, Operatore), Sonangol P&P (36,84%) e SSI Fifteen Limited (26,32%). Eni è presente in Angola dal 1980 ed attualmente ha una produzione equity di circa 150,000 boed.