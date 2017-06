Eni: siglato accordo di collaborazione con Gse per sviluppo sostenibile

Daniela La Cava 6 giugno 2017 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

Valorizzare il territorio italiano rilanciando l’occupazione e l’economia nel segno della sostenibilità ambientale a partire dal Mezzogiorno. Questo lo scopo del Memorandum of Understanding sottoscritto tra l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presidente del GSE, Francesco Sperandini, alla presenza del ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.

L’accordo siglato dalle due società, entrambe impegnate sul fronte dello sviluppo sostenibile per la riduzione delle emissioni di CO2, riguarda principalmente la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.



Nell’ambito dell’intesa, si legge in una nota, il GSE si impegna a fornire il know-how acquisito nel settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica per effettuare l’analisi degli vantaggi ambientali e socio-economici del Progetto Italia che Eni sta realizzando per rilanciare e valorizzare, in un’ottica di sviluppo sostenibile, le aree industriali dismesse del Paese, in particolare nel Mezzogiorno.