Eni: siglati accordi strategici di cooperazione in ambiti upstream ed energie rinnovabili in Kazakhstan -1

Daniela La Cava 22 giugno 2017 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Eni ha annunciato di avere firmato oggi una serie di accordi strategici di cooperazione negli ambiti upstream e energie rinnovabili in Kazakhstan. Nel dettaglio, l’amministratore delegato di JSC KazMunayGas (KMG), Sauat Mynbayev, e quello di Eni, Claudio Descalzi, hanno siglato in occasione del Foreign Investor Council (FIC) di Astana, un accordo che rinnova le condizioni per il trasferimento a Eni del 50% dei diritti di sfruttamento del sottosuolo per la ricerca e la produzione di idrocarburi nel blocco di Isatay, situato nelle acque kazake del Mar Caspio.Nella nota stampa Eni spiega che "il blocco, che si stima abbia un notevole potenziale di risorse petrolifere, sarà gestito da una joint operating company paritetica formata da Eni e KMG". Eni, leader nell'esplorazione e con una esperienza consolidata in aree sfidanti dal punto di vista tecnico e ambientale come quella del bacino del Caspio, applicherà a beneficio della joint operating company le proprie tecnologie proprietarie. Le operazioni della joint company inizieranno una volta completato il trasferimento del 50% di interesse nella Licenza, previa approvazione della transazione da parte della Repubblica del Kazakhstan.