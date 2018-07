Eni, si rinnova l'alleanza strategica con il Politecnico di Milano

Valeria Panigada 2 luglio 2018 - 18:56

MILANO (Finanza.com)

Enie il Politecnico di Milano hanno inaugurato oggi una nuova alleanza strategica nella ricerca scientifica. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi presso la sede del Politecnico il rinnovo dell’accordo quadro che sancisce la collaborazione tra l’ateneo e la compagnia. Si tratta di una partnership che risale al 2008 e che ha implicato investimenti da parte di Eni in attività di ricerca per circa 40 milioni di euro, risultata anche in 16 brevetti in cui sono presenti inventori del Politecnico. L’accordo così rinnovato avrà la durata di tre anni più uno opzionale.