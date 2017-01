Eni: scoperta a olio e gas nell’offshore della Norvegia

Titta Ferraro 17 gennaio 2017 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Nuova scoperta a olio e gas nelle licenze PL128/128D nel Mare di Norvegia per Eni. Statoil è operatore con il 63,95% assieme a Petoro che detiene il 24,55%, e Eni che detiene l’11,5%. La scoperta è stata effettuata attraverso il pozzo 6608/10-17S, perforato in 374 metri d’acqua, che si trova a circa 5 chilometri a nord della FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) di Norne, nella parte settentrionale del Mar di Norvegia, a circa 170 chilometri dalla costa. Il pozzo ha incontrato 28 metri di sabbie cretaciche mineralizzate a olio e gas con buone proprietà sul prospetto esplorativo denominato Cape Vulture. La stima preliminare di olio in posto è compresa tra 70 e 200 milioni di barili con un ulteriore potenziale addizionale da testare. Il pozzo verrà abbandonato al termine di una estesa campagna di acquisizione dati e di campionamento di fluidi.