Eni scatta in Borsa, aumento dividendo scalda il mercato

Titta Ferraro 16 marzo 2018 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Giro di boa di seduta sui massimi di giornata per Eni. Il titolo del gruppo del cane a sei zampe segna un progresso di oltre l'1% a 13,97 euro. A scaldare il mercato le novità arrivate dal nuovo piano al 2021, in particolare l'annuncio della proposta di distribuzione di un dividendo di 0,83 euro, superiore a quello dell'anno precedente. Si tratta del primo rialzo del dividendo di Eni dal 2015. Il dividendo sarà interamente pagato per cassa; Il Ceo Claudio Descalzi ha rimarcato che la politica di distribuzione sarà progressiva e legata alla crescita dei risultati underlying e del free cash flow.